Археологи обнаружили языческий деревянный идол, которому 1600 лет. Фото

В графстве Роскоммон на западе Ирландии археологи во время экспедиции нашли в болоте очень редкий резной деревянный идол. По их словам, предки-язычники сделали его более 1600 лет назад.

Оказалось, что это один из 12 подобных артефактов железного века, которые до сих пор были найдены в стране, и самый большой – 2,4 метра в высоту. Информация о находке опубликована на The History Blog.

Отмечается, что артефакт вырезали из расколотого ствола дуба, причем в неопределенной антропоморфной форме. Он имеет небольшую круглую голову, маленькие плечи и длинное тело, на котором также имеются глубокие горизонтальные зазубрины. Идол лежал лицом вниз и был разбит на две части.

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По словам специалистов, ранее такие деревянные идолы доставали тоже преимущественно из заболоченной местности по всей Северной Европе. Они предположили, что такие условия позволяют древнему дереву сохраняться дольше.

Эксперт по дереву Кэти Мур указала на обработку нижних концов нескольких фигур, указывающую на то, что в свое время они стояли в вертикальном положении.

При этом о значении идолов специалисты могут только рассуждать. Среди интерпретаций: они представляли божеств или конкретных людей, либо служили так называемыми болотными телами, которых язычники приносили в жертву вместо людей.

Наряду с идолом археологи также нашли плуги железного века, кинжалы, копья, золотые булавки бронзового века и большое количество костей животных и даже несколько человеческих. Все это свидетельствует о том, что жители этого района железного века использовали болото для отложений и жертвоприношений животных.

Анализ датировал артефакт периодом между 200 и 400 годами нашей эры. Однако археологи уточнили что внешняя дата – всего за сто лет до того, как Святой Патрик евангелизировал Ирландию, что является важным пережитком дохристианских религиозных обрядов на острове.

Идол приобретает дополнительное значение, потому что был раскопан профессиональными археологами в своем первоначальном контексте. Остальные 11 идолов были найдены случайно, неспециалистами и без каких-либо предметов рядом.

Идол отправили на консервацию в Университетском колледже Дублина. Он находится в ванне с полиэтиленгликолем – полимером, который заменяет воду в древесине, гарантируя, что она не деформируется и не сжимается при высыхании. В этой ванне артефакт должен будет оставаться в течение трех лет, прежде чем дерево станет достаточно устойчивым, чтобы подвергаться воздействию воздуха. Когда он будет готов, его собираются выставить в Национальном музее Ирландии.

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