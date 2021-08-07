Возле Софиевского собора в Киеве археологи нашли уникальное золотое украшение 12 века. Фото
В Киеве во время строительных работ обнаружили уникальную археологическую находку – работу византийского ювелира XII века. Она находилась под шаром земли возле Софийского собора.
Об этом в пятницу, 6 августа, на своей странице в Facebook сообщил один из авторов находки Александр Ганшин. Второй исследователь, причастный к обнаружению старинного украшения – Владимир Савицкий.
Предварительно, ювелир, который создал эту вещь, использовал перегородчатую эмаль: когда сначала на пластину накладывают перегородки из плоской или скрученной золотой или серебряной проволоки, а затем пространство между ними заполняют эмалью.
Ганшин в комментариях уточнил, что размер предмета – 6 х 0,9 см. Столетие, в которое было создано золотое украшение, ученые определили, опираясь на нанесенный на украшение орнамент.
Находку украшения прокомментировал в Facebook украинский археолог Тимур Бобровский, поделившись фотографиями пластины.
Он считает, что эта вещь может быть частью браслета или диадемы. Также ученый поделился деталями того, как именно в центре столицы нашли украшение.
Это произошло во время археологического надзора за ремонтными работами. Строители меняли покрытие вокруг Софийского собора. Украшение было найдено в слое подготовки (строительного мусора) 70-х годов ХХ века.
Напомним: в столице начались уникальные раскопки на территории Национального заповедника "София Киевская". Археологи обнаружили древние подземелья, которые сохранились до наших времен в прекрасном состоянии.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
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