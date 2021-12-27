"Щедрик" в исполнении автомобилей Tesla S3XY Light Show: опубликовано эффектное видео

Автомобили Tesla новейшей модели S3XY исполнили знаменитый украинский "Щедрик", также известный в английском аналоге, как "Carol of the Bells". Четыре машины синхронно выполняли разные функции, будто танцуя под музыку.

Соответствующее видео компания Tesla разместила в Twitter. За сутки оно набрало более 45 тысяч "лайков", почти 600 твитов с цитатами, и почти 6 тысяч ретвитов.

"Щедрик" – новогодняя украинская народная песня, получившая всемирную популярность в музыкальной обработке Николая Леонтовича. Также она звучит во многих произведениях киноискусства и широко используется в рекламе.

Напомним, в декабре 2020 года легендарную рождественскую песню "Щедрик" исполнил оркестр Военно-воздушных сил США в Европе, поздравив украинцев с наступающими новогодними праздниками. Сам ролик был назван "Щедрик, каким вы его не слышали".

Видео дня

17 декабря, в Верховной Раде Украины устроили камерный концерт Киевского симфонического оркестра под руководством Ивана Стецкого. Коллектив музыкантов, играющих на различных инструментах, во главе с дирижёром исполнил два произведения: "Щедрик" в обработке Маршала Файна (по музыке Николая Леонтовича) и Вторую симфонию Максима Березовского.

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