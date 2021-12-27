"Щедрик" в исполнении автомобилей Tesla S3XY Light Show: опубликовано эффектное видео
Автомобили Tesla новейшей модели S3XY исполнили знаменитый украинский "Щедрик", также известный в английском аналоге, как "Carol of the Bells". Четыре машины синхронно выполняли разные функции, будто танцуя под музыку.
Соответствующее видео компания Tesla разместила в Twitter. За сутки оно набрало более 45 тысяч "лайков", почти 600 твитов с цитатами, и почти 6 тысяч ретвитов.
"Щедрик" – новогодняя украинская народная песня, получившая всемирную популярность в музыкальной обработке Николая Леонтовича. Также она звучит во многих произведениях киноискусства и широко используется в рекламе.
Напомним, в декабре 2020 года легендарную рождественскую песню "Щедрик" исполнил оркестр Военно-воздушных сил США в Европе, поздравив украинцев с наступающими новогодними праздниками. Сам ролик был назван "Щедрик, каким вы его не слышали".
17 декабря, в Верховной Раде Украины устроили камерный концерт Киевского симфонического оркестра под руководством Ивана Стецкого. Коллектив музыкантов, играющих на различных инструментах, во главе с дирижёром исполнил два произведения: "Щедрик" в обработке Маршала Файна (по музыке Николая Леонтовича) и Вторую симфонию Максима Березовского.
Как сообщал OBOZREVATEL:
наше издание собрало подборку популярных щедривок, которые можно легко выучить с детьми. С помощью таких песен вы сохраните популярные обычаи наших предков.
25 декабря, в день католического Рождества, вышла новая коллаборация Александра Пономарева с пятью звездами украинского шоу-бизнеса. Артисты спели новую украинскую колядку.