В Раде устроили концерт симфонического оркестра: в сети эмоционально отреагировали. Видео

В пятницу, 17 декабря, в Верховной Раде Украины устроили камерный концерт Киевского симфонического оркестра под руководством Ивана Стецкого. Примечательно, что концерт состоялся в последний день пленарных заседаний Парламента в этом году.

Коллектив музыкантов, играющих на различных инструментах, во главе с дирижёром исполнил два произведения: "Щедрик" в обработке Маршала Файна (по музыке Николая Леонтовича) и Вторую симфонию Максима Березовского. Об этом сообщили в пресс-службе Парламента.

Там отметили, что эти произведения показывают "действенность украинской культурной дипломатии в начале ХХ и в ХХІ веке".

Добавим, что украинцам не особо понравилось культурное развлечение, которое устроили для депутатов, и они эмоционально на это отреагировали.

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Некоторые пользователи соцсетей сравнили действо с картиной в фильме "Титаник", когда корабль тонул, а музыканты продолжали развлекать людей. Кто-то напомнил о войне на Донбассе и "страданиях народа", а кому-то концерт напомнил цирк.

Украинцы также задавались вопросом, за чей счет симфонический оркестр был приглашен в Раду.

Ну и, конечно же, не обошлось без шуток о том, как президент Владимир Зеленский еще во время своей работы в "95 Квартале" "играл" на рояле, и с самим "Кварталом" действие сравнивали тоже.

Контраст политического мира Украины с суровой украинской реальностью становится всё более печальным и комичным: концерт в Верховной Раде и митинг предпринимателей по её стенами. pic.twitter.com/YTgtkRdorG — Сергей из Киева. (@SergUA63) December 17, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от партии "Батьківщина" Андрей Николаенко 14 декабря решил принести в зал заседаний Верховной Рады кассовый аппарат. Но охранники его не пустили. Нардеп не растерялся и перекинул аппарат через головы парней в зал, после чего у них не осталось оснований его не пускать.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко подрался в столовой Верховной Рады со своим коллегой по фракции Александром Куницким.