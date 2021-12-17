В Раде устроили концерт симфонического оркестра: в сети эмоционально отреагировали. Видео

Ольга Ганюкова
Общество
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В Раде устроили концерт симфонического оркестра: в сети эмоционально отреагировали. Видео

В пятницу, 17 декабря, в Верховной Раде Украины устроили камерный концерт Киевского симфонического оркестра под руководством Ивана Стецкого. Примечательно, что концерт состоялся в последний день пленарных заседаний Парламента в этом году.

Коллектив музыкантов, играющих на различных инструментах, во главе с дирижёром исполнил два произведения: "Щедрик" в обработке Маршала Файна (по музыке Николая Леонтовича) и Вторую симфонию Максима Березовского. Об этом сообщили в пресс-службе Парламента.

Там отметили, что эти произведения показывают "действенность украинской культурной дипломатии в начале ХХ и в ХХІ веке".

Добавим, что украинцам не особо понравилось культурное развлечение, которое устроили для депутатов, и они эмоционально на это отреагировали.

Видео дня

Некоторые пользователи соцсетей сравнили действо с картиной в фильме "Титаник", когда корабль тонул, а музыканты продолжали развлекать людей. Кто-то напомнил о войне на Донбассе и "страданиях народа", а кому-то концерт напомнил цирк.

Украинцы также задавались вопросом, за чей счет симфонический оркестр был приглашен в Раду.

Ну и, конечно же, не обошлось без шуток о том, как президент Владимир Зеленский еще во время своей работы в "95 Квартале" "играл" на рояле, и с самим "Кварталом" действие сравнивали тоже.

Украинцы отреагировали эмоционально
Украинцы отреагировали эмоционально
Украинцы отреагировали эмоционально
Украинцы отреагировали эмоционально
Украинцы отреагировали эмоционально

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от партии "Батьківщина" Андрей Николаенко 14 декабря решил принести в зал заседаний Верховной Рады кассовый аппарат. Но охранники его не пустили. Нардеп не растерялся и перекинул аппарат через головы парней в зал, после чего у них не осталось оснований его не пускать.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко подрался в столовой Верховной Рады со своим коллегой по фракции Александром Куницким.

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