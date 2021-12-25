Пономарев и еще пять звезд спели новую украинскую колядку. Видео

В субботу, 25 декабря, в день католического Рождества, вышла новая коллаборация Александра Пономарева с пятью звездами украинского шоу-бизнеса: Олей Поляковой, DZIDZIO, Артемом Пивоваровым, ALEKSEEV и Лесей Никитюк. Артисты спели новую украинскую колядку, автором музыки и слов которой стал сам Пономарев.

В видеоработе приняли участие сразу 70 человек: 6 топовых артистов, оркестр, детский хор и дирижер. Премьеру вы можете увидеть на YouTube-канале Александра Пономарева (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Народный артист поделился, почему решил подарить Украине именно новую колядку

"Однажды на Рождество ко мне пришли друзья, и я хотел включить рождественскую украинскую музыку, чтобы создать праздничную атмосферу в доме. Пытался найти хотя бы полчаса украинской рождественской музыки – ничего не нашел. Тогда включил американскую, которой было на 3-5 часов – пожалуйста, слушай сколько хочешь. И тогда я задумался, начал учить, а что же с колядками? Оказалось, что 100 лет назад Леонтович написал "Щедрик". Размышляю, а где же другие? Множество артистов каждый год что-то делали на Рождество, какие-то проекты, перепевали одни и те же колядки. И тогда подумал: надо написать новую!", – пояснил Александр Пономарев.

Видео дня

Неизменным режиссером всех последних видеоработ коллабораций Александра Владимир Шурубура. Не стал исключением и новый клип на колядку "Христос Родился".

Как писал OBOZREVATEL, прошлая коллаборация Пономарева и DZIDZIO "Пазлы", которая в течение 7 дней находилась на вкладке "В Тренди" на первом городе на YouTube, собрала 2 миллиона просмотров.