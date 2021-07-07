На сайт Офиса президента и других госведомств Украины совершили массовую кибератаку

Массовое "падение" сайтов украинских государственных структур, что произошло 6 июня, связано с хакерскими атаками. Они были направлены на интернет-порталы Офиса президента, СБУ, НАБУ, ГБР, Службы внешней разведки и Государственной службы специальной связи и защиты информации.

О первых результатах расследования в среду, 7 июля, отчиталась пресс-служба ГСССЗИ Украины. Специалисты отметили, что работу сайтов, которая была прекращена во второй половине вторника, удалось оперативно восстановить.

Так, уже к 21:00 6 июля сотрудники Госспецсвязи и сервис-провайдеров наладили работу сайтов через резервные физические каналы связи.

Как установил Государственный центр киберзащиты Госспецсвязи, причинами инцидента были:

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атака типа DNS Amplification. Ее злоумышленники произвели на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность вебресурсов органов госвласти;

сетевая атака. Ее целью было нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, что вызвало временную недоступность резервных маршрутов и указанных вебресурсов.

Также пресс-служба написала, что было зафиксировано "аномальные события на оборудовании системы защищенного доступа государственных органов к сети интернет". Это установили с помощью Системы обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки.

Расследование массовой кибератаки продолжается. О лицах, причастных к инциденту, Государственная служба специальной связи и защиты информации ничего не сообщала.

Напомним, что в день "падения" сайтов в ОП заверяли, что причина не в атаках на интернет-ресурсы, а в технической аварии на линии.

Как писал OBOZREVATEL, ранее группировка российских хакеров под названием Nobelium атаковала госучреждения и IT-компании в США, Великобритании, Германии и Канаде. Атакам подверглись также неправительственные организации, аналитические центры и фирмы, предоставляющие финансовые услуги, в 36 странах мира.

До этого в Microsoft уже фиксировали массовую атаку Nobelium на иностранные правительственные учреждения и аналитические центры. Часть из них расположена в Америке.