Раскрыто название и дата показа новой Windows

Новая десктопная операционная система от компании Microsoft получит название Windows 11. Ее официально презентуют в июне этого года.

Об этом в Twitter сообщил известный инсайдер Эван Бласс. При этом он не сказал, откуда ему известна эта информация. Но другие инсайды Бласса говорят о том, что его данные верны.

"Из отдела "Не делайте снимков экрана этой сборки": готовящаяся к выпуску ОС Microsoft под названием Windows 11", – написал он.

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Отметим, что согласно ранним утечкам в сети, создатели Windows существенно изменят интерфейс ОС. Взамен строгим прямоугольным формам новые иконки получат округлую форму. И вместо ярких контрастных цветов будет градиентная окраска различных элементов дизайна.

Microsoft официально покажет новую Windows 24 июня. Сперва будет доступна тестовая сборка ОС. Рабочий вариант будет запущен ближе к концу года.

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