Microsoft обновила панель задач в Windows 10: что нового

Компания Microsoft обновила операционную систему Windows 10, где изменила панель задач.

Как говорится в пресс-релизе, апдейт коснулся виджета с погодой, где можно также разместить биржевые котировки и результаты спортивных событий.

"Поскольку люди все больше времени проводят за компьютерами с Windows, работая, обучаясь, общаясь и творя, мы упрощаем доступ к персонализированному контенту, который доступен и обновляется в течение дня", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подбор новостей и контента будет происходить из более чем 4500 источников. Программа будет анализировать интересы пользователя, чтобы подстраивать ленту под его интересы.

В Microsoft добавили, что новая функция на Windows 10 проходит тестирование и начнет распространятся среди пользователей в течение следующих нескольких недель. Новая функциональность доступна для Windows 10 версии 1909 и выше.

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