Как зарегистрироваться в нашумевшем ChatGPT: инструкция по пользованию

С 18 февраля украинцы получили доступ к ChatGPT компании OpenAI. В чат-боте можно задать любой вопрос и искусственный интеллект через несколько секунд сгенерирует ответ.

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Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что в Украине наконец-то разблокировали ChatGPT, однако на временно оккупированных территориях чат-бот пока работать не будет, ведь враг может использовать его в целях пропаганды. OBOZREVATEL разбирался, как зарегистрироваться в нашумевшем ChatGPT.

Для входа в чат-бот необходимо пройти краткую процедуру регистрации. Можно выбрать аккаунт Google или создать нового пользователя.

Система запросит некоторые личные данные, например:

– имя

– фамилию

– номер телефона.

Последний нужен для верификации. На указанный номер придет SMS-сообщение с подтверждающим кодом.

Введя код, вы увидите дисклеймеры. Разработчики предостерегают не сообщать чат-боту личную информацию. Кроме того, ChatGPT выдает предупреждение, что приложение может иногда генерировать не совсем правильные ответы, ведь запуск бота пока находится в тестовом режиме.

Затем на экране появится список вопросов, которые можно задать искусственному интеллекту – список неисчерпаем, некоторые вопросы приведены только для примера. Также можно прочитать о возможностях и ограничениях чат-бота.

Особенность искусственного интеллекта состоит в том, что он запоминает предыдущие запросы и может отклонять неуместные вопросы.

Разработчики отмечают, что ChatGPT может создавать вредные инструкции. Кроме того, искусственный интеллект имеет ограниченный набор данных о мире после 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Министерству цифровой трансформации Украины удалось добиться решения об изъятии страны из списка, где заблокирован сервис ChatGPT.

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