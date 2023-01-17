Почему инопланетяне до сих пор не вышли на контакт: ученые выдвинули теорию

Существует ли внеземная жизнь? Этот вопрос будоражит воображение человечества с того самого мгновения, когда к землянам пришло осознание того, насколько огромна вселенная. Ответ на вопрос за десятилетие исследований так и не был найден. Да и сами инопланетяне, похоже, не слишком торопятся выйти на контакт с человечеством. Группа ученых из Института поиска внеземного разума (SETI), вероятно, нашла объяснение молчанию внеземных цивилизаций.

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Как пишет Livescience, со ссылкой на руководительницу исследования Софию Шейх, инопланетяне могут ждать космической версии "полдня", чтобы послать свой сигнал на Землю.

Команда Шейх, занимающаяся изучением экзопланет, использует схожие методы, пытаясь поймать сигналы от внеземных цивилизаций. Для этого они исследуют потенциально населенные планеты именно в тот момент, когда они с точки зрения Земли проходят прямо перед своими солнцами.

Шейх считает, что такой транзит экзопланеты является идеальным шансом поймать сигнал из другого мира.

"Экзопланетные транзиты особенны тем, что они могут быть рассчитаны как нами на Земле, как наблюдателями, так и любыми потенциальными технологическими видами в самой экзопланетной системе, как передатчиками", – сказала Шейх.

Поскольку такие транзиты повторяются в одно и то же время, ученые могут рассчитать момент отправки или ожидания сигнала из той или иной экзопланеты.

Шейх также пояснила, что такая стратегия позволяет не охотиться за внеземным сигналом в безграничном пространстве космоса, а иметь точку для поиска сообщения.

Команда Шейх, используя телескоп Роберта Берда в Грин Бенк, Западная Вирджиния (США), в марте 2018 года прослушала 12 потенциально населенных планет, обнаружив большое количество радиосигналов – почти 34 тысячи – но 99,6% из них можно было сразу отбросить как помехи от земной связи. Оставшиеся сигналы в дальнейшем анализировались группой ученых. Но о положительном результате пока говорить нельзя.

В конце концов, все сигналы, кроме двух, были определены как вызванные помехами. И лишь короткие всплески от Kepler-1332b и Kepler-842b – потенциально каменистых планет, больше Земли – были признаны достойными дальнейшего изучения. Тем не менее, Шейх не надеется и на эти сигналы, считая, что они, скорее всего, являются следствием помех, а не настоящими сообщениями.

В будущем ученые планируют продолжить свои исследования с использованием различных телескопов.

Как известно, с конца 19 века, когда была изобретена радиотехника, Земля ненамеренно отправляет собственные сигналы в космос, а в 1974 году это также было сделано умышленно, когда астрономы Фрэнк Дрейк и Карл Саган отправили в космос сигнал, который известен как "Послание Аресибо".

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о Теории Темного леса, основанной на научно-фантастическом романе Лю Цысиня "Темный лес". В этой теории говорится, что жизнь во вселенной слишком осторожна, чтобы искать контакт с другой разумной жизнью.

Кроме того, ученые из NASA предполагают, что вся жизнь во вселенной уничтожила себя еще до того, как достигла уровня развития, чтобы осуществлять межгалактические контакты. Они предполагают, что человечество будет ждать такая же судьба.

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