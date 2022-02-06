Что за теория Темного леса и почему не стоит искать другую жизнь во Вселенной

Согласно теории Темного леса, человечество до сих пор не пересеклось с инопланетными цивилизациями только потому, что они сознательно молчат.

Почему человечеству не стоит разыскивать инопланетян, но стоит поддерживать радиомолчание, рассказал журналист и блогер Тревор Махони. Теория Темного леса основана на научно-фантастическом романе Лю Цысиня "Темный лес". В этой книге изложены аргументы, объясняющие осторожное поведение представителей инопланетных цивилизаций.

Суть в том, что жизнь во вселенной не склонна рисковать. Прежде всего, инопланетяне думают о выживании своего вида. Они понимают, что наша вселенная – это огромное пространство, которое могут населять развитые цивилизации. Тем не менее, они считают, что лучше не выходить с ними на связь, ведь среди них могут быть и агрессивные культуры. Именно это, по словам блоггера, объясняет радиотишину, которую человечество воспринимает за отсутствие внеземной жизни.

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"Вселенная – темный лес. Каждая цивилизация – это вооруженный охотник, который, как призрак, блуждает между деревьями, мягко отодвигает ветки, преграждающие путь, и пытается передвигаться беззвучно. Даже дыхание осторожно. Охотник должен быть осторожным, потому что везде в лесу есть такие же как он. Если он найдет другую жизнь – другого охотника, ангела или демона, нежного младенца или шаткого старца, фею или полубога – он может сделать только одно: открыть огонь и уничтожить их", – привел цитату из книги журналист.

Однако существует и не столь мрачный взгляд на такую теорию. Внеземные цивилизации могут просто не видеть смысла в общении, а отправка радиосообщений в космос на протяжении десятилетий – это бесполезный расход ресурсов.

Также существует еще одна версия Теории темного леса, которая имеет смысл ввиду возраста вселенной. Как отмечает блогер, вполне возможно, что существует определенная суперцивилизация, появившаяся раньше других и достигшая значительного технологического развития. Логично, что ее представители видят угрозу в других формах жизни, поэтому уничтожают их во избежание конкуренции в экспансии.

Возможно, поэтому инопланетные виды понимают, что лучше молчать и не выдавать свое местонахождение, чтобы на них не открыли охоту. В то же время человечество почти целый век транслирует в глубины космоса наш адрес и сведения о нашей культуре. Достаточно вероятно, что внеземные цивилизации слышали послания, но сознательно не реагируют на них. Дело в том, что взаимодействие с нами может разоблачить их существование, что сделает их целью воинствующего внеземного вида. Поэтому лучше и дальше играть в молчанку.

К тому же есть еще аргументы в пользу того, что человечеству не стоит искать другие формы жизни вне нашей планеты. Ведь если на Землю прибудет значительно более развитая цивилизация, в чем будет ее выгода от сотрудничества с нами. Человечество продолжает уничтожать собственную планету и воюет между собой. По всей вероятности, у инопланетных гостей может быть такой же жестокий тип мышления. А как показывает история, обычно развитая цивилизация уничтожает или поглощает более слабую.

Как сообщал OBOZREVATEL, астроном-любитель Альберто Кабальеро заявил, что нашел возможный источник загадочного сигнала. Он обнаружил 15 звезд, которые, по его мнению, могут являться источником радиосигнала инопланетной цивилизации. Большой акцент астроном сделал на звезде, находящейся в 1801 световом году от Солнца и возле которой могут находиться планеты.