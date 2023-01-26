Почему батарея iPhone так быстро разряжается: названы основные причины

Батарея iPhone не обязательно должна разряжаться очень быстро. Даже если вы считаете, что ваш телефон старый и потому разряжается, это может быть не так. Есть несколько причин, которые приводят к тому, что даже новый смартфон с достаточно мощной батареей разряжается быстрее, чем вам хотелось бы.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает о самых распространенных причинах, по которым батарея iPhone быстро теряет заряд.

Очень частое использование

Постоянное использование смартфона для просмотра потоковых видео, мобильных игр, просмотра веб-страниц и загрузки больших файлов – все это может создавать нагрузку на аккумулятор. Так что, чем больше вы используете смартфон – тем быстрее он разряжается. Здесь не спасет даже самая мощная батарея.

Программы в фоновом режиме

Когда приложения работают в фоновом режиме, они продолжают потреблять энергию. Особенно это касается приложений, которые отслеживают ваше местонахождение, ведь они продолжают работать даже тогда, когда вам не нужны. Другие приложения могут проверять наличие обновлений и загружать их в то время, когда вы считаете, что телефон просто лежит и не должен потреблять никакой энергии.

Высокие температуры

Высокие температуры могут повредить аккумулятор и привести к его быстрому разряду. Разогрев смартфона может возникать вследствие использования игр с мощной графикой, из-за просмотра потоковых видео с экраном, включенным на полную яркость, и по другим причинам. Еще одной причиной перегрева может стать слишком плотный чехол, не позволяющий теплу рассеиваться через заднюю стенку смартфона.

Игнорирование обновлений iOS

Все обновления программного обеспечения iOS содержат патчи, которые оптимизируют работу вашего гаджета и позволяют потреблять меньше энергии. Так что отказываться от загрузки обновлений не стоит.

Использование сторонних аксессуаров

Смартфоны iPhone идеально работают в паре со своими собратьями от Apple: речь идет о наушниках, проводных и беспроводных зарядных устройствах и прочем. Если вы используете аксессуары сторонних производителей, они могут истощать батарею вашего смартфона сверх меры и ухудшить его общее состояние со временем.

Возраст аккумулятора

Но не всегда причиной слабого аккумулятора является пользователь гаджета. Поскольку батарея имеет ограниченный срок службы, не исключено, что ваша просто потеряла часть своей емкости и поэтому разряжается слишком быстро. Для получения информации о состоянии аккумулятора можно открыть Настройки и перейти в Аккумулятор. Там необходимо открыть Состояние аккумулятора и зарядка. В Apple считают, что пользователю нет причин беспокоиться, если максимальная емкость аккумулятора не опустилась ниже 80%.

Раньше OBOZREVATEL также рассказывал, как правильно заряжать iPhone, чтобы не испортить батарею.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.