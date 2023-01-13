Названы самые мощные Android-смартфоны 2023 года

Смартфон китайского бренда Vivo оказался самым мощным гаджетом на базе Android, доступным на мировом рынке. Это также, вероятно, первый случай, когда производительность флагманского телефона на Android приблизилась к производительности флагмана iPhone.

Видео дня

Об этом говорится в отчете сервиса AnTuTu, который специализируется на тестировании программного обеспечения смартфонов и других приборов.

По данным сервиса, самым мощным "андроидом" оказался Vivo X90 Pro+, который по результатам тестирования получил 1,29 млн баллов.

В компании отметили, что производительность процессора Snapdragon 8 Gen 2, установленного в смартфоне, очень близка к производительности процессора A16, используемого во флагманах Apple iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

"Оборудованный новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 2, Vivo X90 Pro+ имеет среднюю оценку 1,29 миллиона, что делает его самым мощным Android-смартфоном на международном рынке на сегодня. Кроме того, основная камера Vivo X90 Pro+ оснащена 1-дюймовым сенсором Sony IMX98", – отметили в AnTuTu.

Вторым по мощности оказался смартфон iQOO 11 Pro, являющийся суббрендом Vivo. Он набрал 1,27 млн. баллов.

iQOO позиционируется как игровой телефон высокого класса. Он оснащен Snapdragon 8 Gen 2+LPDDR5X+UFS 4.0.

Закрывает тройку лидеров смартфон ROG Phone 6 со средней оценкой 1,1 млн баллов. Как и другие телефоны с третьего по десятое место, он оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1.

В целом десятка самых мощных Android-смартфонов на глобальном рынке выглядит так:

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как ускорить работу старого смартфона на Android.