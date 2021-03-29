На Android-смартфонах нашли опасный вирус

На смартфонах под управлением ОС Android нашли вредоносное приложение System Update.

Эксперты кибербезопасности компании Zimperium сообщили, что шпионская программа действовала под видом системных обновлений и позволяла злоумышленникам получать полный контроль над устройством.

Отмечается, что самого приложения System Update нет в Google Play, но оно скачивается в составе других программ из сторонних источников. После установки вредоносное ПО скрывается и через сервер Firebase позволяет хакерам удаленно управлять смартфоном.

Также программа получает доступ к микрофону и камере смартфона, а также собирает такие данные, как сообщения, контакты, информация о гаджете, закладки в браузере и история веб-поиска.

Кроме того, хакеры по удаленке могут отслеживать местоположение устройства, выполнять поиск документов в памяти гаджета и записывать информацию, которая вводится пользователем с клавиатуры или копируется в буфер обмена.

Специалисты по кибербезопасности советовали не скачивать сторонние приложения из сети и доверять только проверенным приложениям в Google Play.

Напомним, что ранее на Android-смартфонах произошел сбой компонента System WebView при использовании приложений.

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