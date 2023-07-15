Meta заблокировала доступ к Threads пользователям из Евросоюза: в чем причина

Пользователи из стран Европейского союза начали жаловаться на невозможность доступа к приложению Threads, в том числе и через VPN. Компания Meta, которая владеет этой соцсетью, заявила, что блокирует доступ к приложению в ЕС.

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Об этом сообщает издание TechCrunch. Meta запустила приложение Threads на прошлой неделе, но, учитывая опасения по поводу конфиденциальности приложения, оно не доступно в ЕС.

В заявлении компании говорится, что она приняла дополнительные меры, чтобы помешать пользователям получить доступ к новой соцсети.

"В настоящее время Threads недоступен в большинстве стран Европы, и мы предприняли дополнительные меры, чтобы не допустить к нему людей, находящихся там. Европа остается невероятно важным рынком для Meta, и мы надеемся сделать Threads доступным здесь в будущем", – объяснили в компании.

Приложение Threads интенсивно отслеживает пользователей в соответствии с политикой конфиденциальности Meta, в котором говорится, что приложение может собирать ряд личных данных, включая крайне конфиденциальную информацию, такую ​​как данные о здоровье и финансах, точное местоположение, историю просмотров, контакты и историю поиска.

Такой подход создает юридические и нормативные проблемы для Meta в ЕС.

Напомним, на прошлой неделе в мире соцсетей случился невиданный ажиотаж – американская компания Meta, руководителем которой является Марк Цукерберг, представила новую соцсеть Threads.

Цукерберг представил Threads как "дружественного" конкурента Twitter. Однако к украинцам сеть оказалась не очень-то дружеской. Уже появилась информация о том, что платформа блокирует учетные записи по поводу российской агрессии и полномасштабного вторжения.

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