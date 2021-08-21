Маск анонсировал создание человекоподобного робота Tesla Bot. Видео

Компания Илона Маска Tesla разрабатывает человекоподобного робота Tesla Bot. Действующий прототип должны показать в 2022 году.

Об этом стало известно по время презентации искусственного интеллекта Tesla, пишет Tech Crunch. Бот будет предлагается в качестве робота для работы над нейронными сетями и передовым суперкомпьютером Dojo.

"По сути, если вы думаете о том, что мы делаем сейчас с автомобилями, Tesla, возможно, является крупнейшей в мире робототехнической компанией, потому что наши машины похожи на полуразумных роботов на колесах", – говорил Маск.

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Он отметил, что их робот создается, чтобы быть "дружелюбным и ориентироваться в мире, созданном для людей". Маск сказал, что люди смогут легко убежать или одолеть машину. Вес робота будет 125 фунтов (56 кг), рост 172 см, а его скорость 5 миль в час (8 км/час). Робот сможет поднимать грузы до 20 кг. Вместо лица у машины будет экран, где будет показана важная информация.

По словам Маска,Tesla Bot предназначен для выполнения рутинной работы, а также такой, что имеет определенные риски для здоровья и жизни человека.

Маск также пригласил инженеров присоединиться к его команде разработчиков и помочь им построить робота.

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