В Китае представили обновленного человекоподобного робота Walker X. Видео
В Китае компания UBTECH Robotics представила робота Walker X. Он имеет внешний вид человека: голова, две ноги и руки.
Как сообщает Inceptive Mind, робот обучен хождению, может подниматься по ступенькам. Также он легко адаптируется к различным типам местности, таких как трава, ковер, кафель и тому подобное. Своими "пальцами" он способен даже откручивать крышку у бутылки.
Walker X оснащен системой распознавания и синтеза речи. Машина может имитировать 28 эмоций. Роботу помогают взаимодействовать с людьми световые индикаторы.
Скорость робота около 3 км/час, высота около 1,4 м. Walker X может поднимать до 3 кг груза. Инженеры сделали робота чрезвычайно устойчивым, оснастив его системой динамической балансировки, так что даже удар мячом не может его сбить.
Создатели Walker X полагают, что в будущем такие роботы будут помогать людям в быту и заменять человека на опасных работах.
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