Марсоход Perseverance собрал образцы почвы и горной породы Красной планеты. Фото

Отправленный на Марс Perseverance сумел со второй попытки собрать образцы марсианского грунта, а также горной породы. Марсоход разместит образцы полученной породы примерно в 40 специальных контейнеров.

Как сообщил в Twitter главный инженер проекта NASA Адам Стельцнер, он был неимоверно счастлив увидеть, что аппарату таки удалось выполнить работу, для которой космическое агентство отправило его в космос. Он уточнил, что большую часть собранных образцов в 2026 году заберет другой марсоход и доставит на нашу планету к 2030 году.

"Я никогда не был так рад увидеть дыру в камне", – написал Стелтцнер и опубликовавший фото сделанное марсоходом, на котором виден камень с круглым отверстием.

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Именно оттуда, просверлив породу, Perseverance добыл один из образцов.

Это уже не первая попытка аппарата собрать грунт перед отправкой на нашу планету. Месяц назад марсоход совершил попытку собрать грунт в нескольких местах Красной планеты. И хотя на тот момент система проб работала штатно, собрать грунт Perseverance не смог.

Perseverance совершил посадку на поверхность Марса у кратера Езеро в феврале этого года. Его главная задача – поиск воды и признаков жизни под поверхностью планеты. Также он будет собирать образцы грунта.

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