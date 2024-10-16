'Киевстар' создаст Центр передового опыта на базе технологий от AWS

Крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций Киевстар продолжает сотрудничество с мировым провайдером облачных сервисов Amazon Web Services (AWS).

Первым этапом сотрудничества стал перенос платформы управления данными Киевстар в облако AWS. Это позволило усилить опыт компании в области обработки и анализа данных. Параллельно с миграцией Киевстар получил статус Select Tier AWS Services Partner и нарастил свои возможности в сфере искусственного интеллекта (ИИ), что дало возможность создать лабораторию Generative AI для клиентов.

"Если раньше спрос на облачные решения был обусловлен прежде всего потребностью сохранить данные и обеспечить отдаленную работу, то сегодня на первый план выходит ИИ, аналитика, миграция инфраструктуры и оптимизация расходов. Это важно не только для операционных, но и для стратегических решений бизнеса. Именно поэтому наша команда почти год работала над запуском собственной лаборатории GenAI , чтобы помочь украинскому бизнесу быть более эффективными", – комментирует Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса в Киеве.

Киевстар планирует предоставлять инновационные AI решения от AWS для различных отраслей бизнеса, в частности для текстовой и визуальной генерации контента, развития умных чат-ботов, виртуальных ассистентов и других сервисов ИИ.

Уже с октября 2024 года украинскому бизнесу станут доступны:

Миграция в AWS . Эксперты Киевстар будут помогать клиентам эффективно переносить инфраструктуру бизнеса в облако, обеспечивая повышенную масштабируемость, безопасность и производительность;

Разработка решений на основе Generative AI . Лаборатория GenAI Киевстар предложит инновационные решения на базе ИИ: от создания индивидуальных приложений до умных чат-ботов и виртуальных ассистентов;

Аналитика и оптимизация данных. Киевстар будет предоставлять услуги по миграции и внедрению аналитических дата-платформ для обработки больших объемов данных, что позволит улучшить управленческие решения и повысить эффективность бизнеса;

FinOps и управление расходами. Киевстар внедряет практики FinOps, позволяющие контролировать расходы на облачную инфраструктуру и оптимизировать инвестиции в облачные сервисы;

Технологические консультации и поддержка. Эксперты Киевстар начинают консультироваться по внедрению лучших практик AWS, AI-решений и FinOps, что обеспечит стабильную работу бизнеса и его устойчивый рост.

Также Киевстар рассматривает возможности предоставления таких сервисов не только для клиентов из Украины, но и за рубежом.