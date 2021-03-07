Какими будут новые iPhone в 2022-23 годах: подробности от инсайдера

В 2021 году компания Apple выпустит новый iPhone без особых изменений. Кардинальные перемены произойдут в 2022-23 годах.

Такой прогноз дал известный аналитик Мин-Чи Куо, передает 9to5mac. По его данным, iPhone 2021 года будет похож на модель текущего года. "Яблочники" представят все те же четыре модели с разными диагоналями экрана.

Инсайдер отметил, что Apple не уберет разъем Lightning, так что перехода на USB-C или бесконтактную зарядку не произойдет.

Куо сообщил, что флагманский iPhone Pro получит LTPO-дисплеи и добавит ​​поддержку 120 Гц, как в экранах ProMotion на планшетах iPad Pro. При этом фирменная челка не исчезнет, но станет немного меньше.

Аналитик указал, что в Apple могут топовые версии смартфонов оснастить новой сверхширокоугольной камерой с 6-элементной оптикой, автофокусом и светосилой f/1.8. Также увеличится аккумулятор, из-за чего iPhone 13 станет тяжелее.

По данным Куо, в этом году Apple не покажет новый iPhone SE. Его выход стоит ожидать не раньше 2022 года. При этом основным изменением станет техническая часть. Внешне же смартфон сохранит привычные рамки, сенсорный сканер и диагональ дисплея в 4,7 дюйма.

Кроме того, Куо дал прогноз на будущие модели iPhone в 2022-23 годах. С его слов, в следующего году "яблочный" смартфон лишится челки и фронтальную камеру разместят под экран.

Совершенно новый iPhone стоит ожидать только в 2023 году. По данным инсайдера, устройство получит подэкранный сканер отпечатков.

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