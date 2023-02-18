Искусственный интеллект ChatGPT теперь доступен в Украине: что известно о программе

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT теперь доступен в Украине. Министерству цифровой трансформации удалось добиться решения об изъятии страны из списка, где заблокирован сервис.

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Об этом 18 февраля заявил глава Минцифры Михаил Федоров. "Команда Минцифры долго работала над этим решением – официальные письма, звонки и встреча с руководством", – рассказал он в своем Telegram-канале.

Федоров добавил, что ChatGPT не будет работать на временно оккупированных территориях Украины – чтобы враг не использовал его с целью кремлевской пропаганды.

"Спасибо компании OpenAI (разработчик ChatGPT. – Ред.) за правильное и вполне логичное решение. Страна, борющаяся за свободу и прогресс, имеет право на доступ к революционным технологиям", – отметил Федоров.

Что такое ChatGPT

ChatGPT разработала OpenAI – исследовательская лаборатория, изучающая искусственный интеллект. Среди ее совладельцев – Илон Маск.

Чат-бот способен генерировать тексты на заданные темы и отвечать на вопросы на понятном языке, делать домашнее задание студентам, удачно сдавать экзамены. Его считают самым профессиональным в своем роде, хотя он может давать ложный и предвзятый ответ.

ChatGPT уже прозвали "убийцей профессий": СМИ предрекают, что он заменит десятки специальностей и оставит без работы миллионы людей.

Как заметил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, ChatGPT работает лучше, чем "средний СММщик", но хуже, чем хороший профессионал. Однако полностью заменить копирайтеров не удастся – необходимо понимание аудитории и того, о чем и как нужно писать.

Милованов уже открыл курс по ChatGPT для своих студентов и сам активно пользуется чат-ботом: пишет письма, посты, записывает итоги встреч.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр рассказал, что в Украине сейчас нет проблем с использованием Starlink военными. Защитники могут его применять для управления дронами, как и прежде. Перед этим в SpaceX заявили, что ограничили сферы использования Starlink для ВСУ.