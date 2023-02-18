Украинцы в первый день работы засыпали искусственный интеллект ChatGPT вопросами: что из этого вышло

В субботу, 18 февраля, в Украине стал доступен чат-бот с искусственным интеллектом (ШИ) ChatGPT. Украинцы активно начали его тестировать и за этот день успели задать боту немало вопросов.

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На некоторые из них искусственный интеллект не захотел отвечать, а на часть вопросов дал совсем неожиданные ответы. OBOZREVATEL собрал интересные примеры общения наших граждан с ботом.

Многие украинцы задавали ему вопрос, который волнует сейчас миллионы людей – когда закончится война в Украине. Ничего конкретного ChatGPT сказать не смог, однако выразил надежду, что конфликт будет разрешен мирным путем.

Также украинцы пытались выяснить, знает ли искусственный интеллект, кто они такие. О некоторых ChatGPT данных не имел, однако обещал со временем это исправить. А вот шеф-редактору изданий The Page и SPEKA Екатерине Венжик ШИ сообщил, что она якобы погибла в 2018 году в Турции.

Полным ходом идет и украинизация бота – он уже умеет правильно отвечать на лозунг "Слава Украине!", однако знает речевку не полностью.

Использовать ChatGPT украинцы успели и с пользой. К примеру, министр юстиции Украины Денис Малюська попросил бот написать законопроект о легализации проституции. ИИ справился с этой задачей всего за 30 секунд.

Продемонстрировал чат-бот и свою творческую сторону. Сегодня он уже написал хайку (трехстрочный нерифмованный стих), песню о волонтерах и даже стих о Луганске. ИИ смог также придумать шутки на предложенную тему.

Задавали боту и обычные бытовые вопросы, например, о том, почему в Ивано-Франковске выключают свет.

Далее приведем еще несколько примеров "разговоров" украинцев с ChatGPT:

Как сообщал OBOZREVATEL, чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT теперь доступен в Украине. Министерству цифровой трансформации удалось добиться решения об исключении страны из списка, где заблокирован сервис.

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