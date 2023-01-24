Как включить тихий режим в Instagram и кому уже доступно обновление
Корпорация Meta запустила для пользователей Instagram новый тихий режим. Целевая аудитория нового режима – подростки, хотя использовать его смогут все желающие. Обновление запущено только в нескольких избранных странах, но впоследствии оно будет доступно всем.
OBOZREVATEL рассказывает, в чем главная фишка тихого режима, как его настроить, а также, в каких странах он уже доступен.
Что такое тихий режим и как он работает
Тихий режим в Instagram должен, как заявили в соцсети, "помочь людям сосредоточиться и поощрить их устанавливать границы в общении с друзьями и подписчиками".
После того как на вашем аккаунте будет включен тихий режим, вы не будете получать никаких уведомлений. Кроме того, статус активности профиля также изменится и будет указывать на то, что вы находитесь в тихом режиме.
Пользователи, которые будут отправлять вам частные сообщения, получат автоматическое уведомление о том, что сообщение не было прочитано, поскольку у пользователя включен тихий режим.
Новый режим можно включить как самостоятельно, так и установить его автоматическое включение по ежедневному расписанию. Таким образом, подростки смогут "отключиться" от Instagram, когда им нужно учиться, отдохнуть или просто сосредоточиться на чем-то.
После отключения тихого режима пользователь получит краткий обзор уведомлений, которые он мог пропустить.
Подросткам будет автоматически предложено включить тихий режим, когда они проведут определенное количество времени в Instagram поздно вечером.
Взрослые пользователи смогут включить тихий режим по своему усмотрению.
Как включить и настроить тихий режим Instagram
Для тех, кто хочет испытать тихий режим, настроить его достаточно просто. Вот как это сделать:
- откройте ваш профиль в Instagram и нажмите три верхние полоски вверху справа;
- далее выберите Настройки;
- перейдите к пункту Уведомления;
- и нажмите Приостановить все, выбрав, на какое время вы хотите приостановить уведомления.
Также можно запланировать ежедневный запуск тихого режима по графику. Вот как это сделать:
- Войдите в свой профиль в Instagram и нажмите три верхние полоски вверху справа;
- выберите Настройки;
- перейдите к пункту Уведомления;
- нажмите Тихий режим;
- установите время, когда включается и выключается тихий режим.
В каких странах доступен тихий режим Instagram
В январе 2023 года новый режим уже стал доступным для пользователей Instagram в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В соцсети ожидают, что тихий режим будет введен в большем количестве стран уже в скором времени. Точной информации о запуске режима для Украины пока нет.
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