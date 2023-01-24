Как включить тихий режим в Instagram и кому уже доступно обновление

Корпорация Meta запустила для пользователей Instagram новый тихий режим. Целевая аудитория нового режима – подростки, хотя использовать его смогут все желающие. Обновление запущено только в нескольких избранных странах, но впоследствии оно будет доступно всем.

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OBOZREVATEL рассказывает, в чем главная фишка тихого режима, как его настроить, а также, в каких странах он уже доступен.

Что такое тихий режим и как он работает

Тихий режим в Instagram должен, как заявили в соцсети, "помочь людям сосредоточиться и поощрить их устанавливать границы в общении с друзьями и подписчиками".

После того как на вашем аккаунте будет включен тихий режим, вы не будете получать никаких уведомлений. Кроме того, статус активности профиля также изменится и будет указывать на то, что вы находитесь в тихом режиме.

Пользователи, которые будут отправлять вам частные сообщения, получат автоматическое уведомление о том, что сообщение не было прочитано, поскольку у пользователя включен тихий режим.

Новый режим можно включить как самостоятельно, так и установить его автоматическое включение по ежедневному расписанию. Таким образом, подростки смогут "отключиться" от Instagram, когда им нужно учиться, отдохнуть или просто сосредоточиться на чем-то.

После отключения тихого режима пользователь получит краткий обзор уведомлений, которые он мог пропустить.

Подросткам будет автоматически предложено включить тихий режим, когда они проведут определенное количество времени в Instagram поздно вечером.

Взрослые пользователи смогут включить тихий режим по своему усмотрению.

Как включить и настроить тихий режим Instagram

Для тех, кто хочет испытать тихий режим, настроить его достаточно просто. Вот как это сделать:

откройте ваш профиль в Instagram и нажмите три верхние полоски вверху справа;

в Instagram и вверху справа; далее выберите Настройки ;

; перейдите к пункту Уведомления ;

; и нажмите Приостановить все, выбрав, на какое время вы хотите приостановить уведомления.

Также можно запланировать ежедневный запуск тихого режима по графику. Вот как это сделать:

Войдите в свой профиль в Instagram и нажмите три верхние полоски вверху справа;

в Instagram и вверху справа; выберите Настройки;

перейдите к пункту Уведомления ;

; нажмите Тихий режим ;

; установите время, когда включается и выключается тихий режим.

В каких странах доступен тихий режим Instagram

В январе 2023 года новый режим уже стал доступным для пользователей Instagram в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В соцсети ожидают, что тихий режим будет введен в большем количестве стран уже в скором времени. Точной информации о запуске режима для Украины пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Facebook и Instagram могут позволить публиковать обнаженную грудь.

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