Facebook и Instagram могут позволить публиковать обнаженную грудь

Материнская компания соцсетей Facebook и Instagram – Meta – в скором времени может внести изменения в свою политику. В частности, они могут касаться изображений с обнаженной женской грудью, которые ранее цензурились и удалялись.

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В настоящее время Meta пересматривает правила компании, из-за которых многие женщины протестовали в течение 10 лет. Об этом говорится в официальном обращении на сайте независимого наблюдательного совета.

В решении от 17 января наблюдательный совет – группа ученых, политиков и журналистов, консультирующих компанию относительно политики модерации контента – рекомендовала изменить стандарты изображений обнаженной натуры.

Они призвали "руководствоваться четкими критериями, отвечающими международным стандартам в области прав человека".

Обращение наблюдательного совета связано со скандальным случаем удаления двух постов из аккаунта американской пары, позиционирующих себя как трансгендеры и небинарные люди. На фото они позировали топлесс, но с прикрытыми сосками. Искусственный интеллект их удалил, но решением совета посты восстановили.

Meta упрекнули в том, что их правила непонятны по отношению к транссексуалам и гендерно небинарным людям, ведь их эротические фото не подпадают под понимание компании.

"Комиссия считает, что политика Meta по обнажению взрослых приводит к увеличению барьеров для самовыражения женщин, транссексуалов и гендерно небинарных людей на ее платформах. Meta должна разработать и внедрить политику, которая бы учитывала все эти проблемы. Она должна изменить свой подход к обнаженной натуре на своих платформах, определив четкие критерии", – говорится в заявлении.

Если компания прислушается к рекомендации независимого совета, правила известных соцсетей относительно этого вопроса изменятся впервые за 10 лет. Именно тогда женщины придумали и популяризировали лозунг "освободите соски" (free the nipple), чем призывали к равным стандартам обнажения мужской и женской груди.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Meta беспощадно удаляет посты украинцев, касающиеся войны с Россией. Компания ответила взбешенным пользователям, заподозрившим влияние Москвы.

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