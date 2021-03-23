Как переходят на летнее время смартфоны и другие гаджеты: инструкция

Переход на летнее время в Украине состоится в воскресенье, 28 марта, в 03:00. Стрелки часов необходимо будет перевести на один час вперед.

OBOZREVATEL объясняет нужно ли переводить часы на смартфонах и ноутбуках или это произойдет автоматически.

Как Android переводит часы на летнее время

В 2014-м году разработчики операционной системы Android сообщили, что пользователям необходимо вручную переводить часы на своих смартфонах и девайсах. Однако позже эта проблема была решена, теперь смартфоны, планшеты и другие устройства на базе Android переводят часы сами.

Как происходит перевод часов на летнее время на iPhone

Компания Apple давно исправила все проблемы, связанные с переходом на зимнее/летнее время. Смартфоны и планшеты на базе операционной системы iOS не сталкиваются с проблемой перехода на летнее и зимнее время, и делают это автоматически.

Главное правильно выбрать свой часовой пояс в Настройках (Основные > Дата и время).

Переводит ли компьютер и ноутбук часы на летнее время сам

Компьютеры и ноутбуки всегда переводят часы на правильное время. Это касается любой операционной системы, как Windows, так и IOS.

Напомним, монобольшинство Верховной Рады провалило голосование за законопроект об отмене перехода в Украине на летнее время во втором чтении и направило его на доработку в комитет.

Комитет по вопросам транспорта Европарламента в свою очередь одобрил отмену перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе с 2021 года.

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