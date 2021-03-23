Як переходять на літній час смартфони та інші гаджети: інструкція

Перехід на літній час в Україні відбудеться в неділю, 28 березня, о 03:00. Стрілки годинника необхідно буде перевести на одну годину вперед.

OBOZREVATEL пояснює чи потрібно переводити годинник на смартфонах і ноутбуках або це станеться автоматично.

Як Android переводить годинники на літній час

У 2014-му році розробники операційної системи Android повідомили, що користувачам необхідно вручну переводити годинник на своїх смартфонах і аксесуарах. Однак пізніше ця проблема була вирішена, тепер смартфони, планшети та інші пристрої на базі Android переводять годинники самі.

Як відбувається переведення годинників на літній час на iPhone

Компанія Apple давно виправила всі проблеми, пов'язані з переходом на зимовий / літній час. Смартфони і планшети на базі операційної системи iOS не зіштовхуються з проблемою переходу на літній і зимовий час, і роблять це автоматично.

Головне правильно обрати свій часовий пояс в Настройках (Основні > Дата і час).

Чи переводить комп'ютер і ноутбук годинники на літній час сам

Комп'ютери та ноутбуки завжди переводять годинники на правильний час. Це стосується будь-якої операційної системи, як Windows, так і IOS.

Нагадаємо, монобільшість Верховної Ради провалила голосуванняза законопроєкт про скасування переходу в Україні на літній час в другому читанні і направило його на доопрацювання в комітет.

Комітет з питань транспорту Європарламенту зі свого боку схвалив скасування переходу на літній і зимовий час в Євросоюзі з 2021 року.

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