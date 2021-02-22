Выходные в марте 2021-го: сколько будут отдыхать в Украине

В марте 2021 года в Украине будет 9 официальных выходных. Один из них, понедельник, 8 марта, является дополнительным, предусмотренным действующим законодательством в связи с празднованием Международного женского дня.

Таким образом, выходные дни приходятся на 6, 7 и 8 марта, 13 и 14 марта, 20 и 21 марта, а также на 27 и 28 марта. Количество рабочих дней составит 22.

Помимо 8 Марта, в первый месяц весны украинцы будут отмечать такие популярные праздники, как Масленица, Прощеное воскресенье, а 15 марта для православных верующих начнется Великий пост.

Также, в частности, в марте отмечаются Международный день таксиста, Всемирный день водных ресурсов, Всемирный День писателя, Всемирный день борьбы против туберкулеза, День землеустроителя, Всемирный день поэзии, День работников бытового обслуживания и ЖКХ и другие праздники.

Кроме того, в ночь с 27 на 28 марта Украина перейдет на летнее время: стрелки часов необходимо будет перевести на один час вперед.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2021 года ожидается несколько магнитных бурь. Некоторые из них будут довольно сильными и могут вызвать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.