Как отредактировать или удалить уже отправленное сообщение на iPhone

Очередное обновление эпловской операционной системы iOS до версии 16 получило много интересных фишек. Но одним из самых интересных стало обновление приложения Сообщения, где появилась возможность редактировать и удалять уже отправленные сообщения.

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OBOZREVATEL рассказывает, как использовать новую фишку и как настроить отправку iMessage на iPhoine.

Какая разница между обычными сообщения и iMessage

iMessage – это служба обмена мгновенными сообщениями, функционирующая исключительно на устройствах Apple, включая iPhone, iPad и Mac. Сообщения отправляются с помощью интернет-соединения, Wi-Fi или мобильной связи. Вы можете отправлять текст, фото или видео. Все почти так же, как и с отправкой SMS или MMS.

Однако есть и существенная разница. Для отправки iMessage Apple использует сквозную систему шифрования. Таким образом, ваши сообщения не могут быть расшифрованы устройствами других производителей. Поэтому вы не сможете отправить iMessage на смартфоны на базе Android.

Визуально же обычные SMS, которые вы отправляете и iMessage также отличаются: в приложении Сообщения первые подсвечены зеленым, а вторые – синим. Так что вы никогда не ошибетесь.

Как настроить iMessage

Настройка отправки iMessage достаточно проста. Вот что нужно для этого сделать:

откройте Параметры;

перейдите в Сообщения;

включите iMessage.

Также необходимо ввести данные о номере телефона и адресе электронной почты, которые будут использоваться для отправки iMessage. Для этого необходимо:

открыть Параметры;

перейти к Сообщению;

открыть Отправлять/получать;

Выбрать нужный вариант или варианты в разделе Вы можете получать сообщения iMessage и отвечать с.

Если вы используете iCloud, вы также можете синхронизировать Сообщения, чтобы иметь доступ к отправленным и полученным iMessage на любом устройстве с аналогичным Apple ID.

Как редактировать и удалять отправленные iMessage

Если вы совершили ошибку в слове, или отправили сообщение не тому контакту – теперь причин для паники нет. Просто исправьте ошибку или удалите сообщение. Однако поспешите – отредактировать сообщение можно не позднее чем за 15 минут, а удалить – только в течение 2 минут.

Для редактирования сообщения нужно просто зажать сообщение и выбрать Изменить из списка опций. Таким образом, у вас снова появится текстовое поле и вы сможете исправить ошибку. Но будьте осторожны и не совершите новых ошибок – исправлять сообщения можно только 5 раз.

Следует также заметить, что у получателя, если он также использует iOS 16, сообщение будет отображаться с ярлыком Изменено. Нажав на этот ярлык, он сможет увидеть историю правок.

Пользователи же более старых версий iOS получат еще одно сообщение с исправленным текстом.

Так что иногда, вероятно, лучшим вариантом будет удаление сообщения. Для этого, как и в варианте с редактированием, вам нужно будет зажать сообщение и выбрать в раскрывающемся меню пункт Отменить отправку. После этого в разговоре останется строка текста, уведомляющая о том, что сообщение было удалено.

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