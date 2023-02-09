В iPhone обнаружили секретную функцию, улучшающую сон: как включить

iPhone содержит много интересных функций, и недавно стало известно, что одна из них может даже улучшить сон. О секретной опции на смартфоне известно немногим.

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Включив белый шум, можно с помощью приятных успокаивающих звуков улучшить сон. Издание Daily Mail рассказало детали.

Что такое белый шум

Эксперты считают, что белый шум помогает уснуть. Он способен выровнять разницу между окружающим шумом и любыми препятствиями, способными стимулировать мозг. Речь идет о внешних раздражителях, например, движении транспорта или лае собаки.

Диапазон частот, который может услышать человек, составляет от 20 до 20 000 герц. Белый шум относится к звуку, содержащему все частоты, слышимые человеческим ухом, в равной степени. Поэтому диапазон и называют "белым" шумом, то есть светом, который становится белым, когда все частоты света попадают в один луч.

Существуют также другие "цветные" шумы, которые помогают настроиться на расслабление и сон. Эксперты считают, что "коричневый" и "розовый" шумы эффективны для релакса. Принцип работы идентичен – приятные звуки маскируют внешние раздражители, помогая расслабиться или сосредоточиться.

Как включить белый шум

Существует 6 расслабляющих звуков белого шума. Из можно загрузить на iPhone и слушать всю ночь.

Зайдите в "Настройки" затем – "Специальные возможности", и выберите "Аудио/Видео".

Нажмите на "Фоновые звуки" и включите белый шум с помощью переключателя в верхней части.

На экране отобразятся доступные режимы:

– Сбалансированный шум;

– яркий шум;

– темный шум;

– океан;

– дождь;

– поток.

Выбирая "сбалансированный шум", вы услышите классические статические "белые" звуки. При "ярком шуме" частота звука будет выше, а при "темном" – ниже.

"Океан" – это шум волн, разбивающихся на берегу, "Дождь" – это стук капель дождя, а "Ручей" – это неспешный поток воды.

Также можно настроить, чтобы шум продолжался во время воспроизведения мультимедиа или когда телефон заблокирован. Перейдите в меню "Специальные возможности" и нажмите "Ярлык специальных возможностей", а затем отметьте "Фоновые звуки", чтобы активировать быстрое включение белого шума.

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