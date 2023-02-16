Как освободить место на iPhone ничего не удаляя: два лайфхака

Если у вас на iPhone неожиданно (а разве иначе бывает?) закончилось свободное место в хранилище и вы не можете скачать обновление программного обеспечения iOS или долгожданную серию любимого сериала, не стоит сразу паниковать и удалять все подряд. Есть гораздо более простой способ освободить нужное место в хранилище, не теряя почти ничего.

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Да, для освобождения памяти вы можете удалить большие файлы, например, фильмы, телешоу или музыкальные альбомы, но это по разным причинам может быть не так легко. Вы также можете освободить место благодаря облачному хранилищу, только за него придется выложить определенную сумму. Издание CNET предлагает два простых варианта, которые позволят обойтись малой кровью.

Оптимизируйте фото и видео

Расстаться со снятыми собственными руками фото и видео бывает очень непросто. Но не стоит забывать, что крутое видео, снятое на ваш iPhone в 4K со скоростью 60 кадров в секунду, занимает примерно 400 МБ всего за 1 минуту хронометража. Поэтому очень сложно отказать себе в том, чтобы удалить его и освободить место. Но есть лучший вариант. Самый простой способ освободить место – оптимизировать фотографии и видео, которые уже хранятся на вашем устройстве. Единственное "но" этого способа – у вас должна быть активная подписка iCloud.

Вот что нужно сделать, чтобы оптимизировать фотографии и видео:

откройте Параметры;

перейдите к Фотографии;

Включите оптимизацию хранилища iPhone.

В зависимости от количества фотографий и видео на вашем iPhone, это может занять достаточно много времени, но после завершения вы увидите гораздо больше свободного места в хранилище вашего устройства. Это произойдет благодаря тому, что все ваши фотографии и видео в полном разрешении будут перенесены в iCloud, а в хранилище смартфона останутся версии с более низким разрешением, которые оптимизированы под размер экрана вашего гаджета.

Впоследствии, если вам потребуется любой файл в полном качестве, вы сможете снова загрузить его в программе Фотографии.

Если у iCloud окажется меньше места, чем у вас есть медиафайлов в галерее, вероятно, вам придется увеличить объем облачного хранилища до 50 ГБ, 200 ГБ или даже 2 ТБ. В Украине это будет стоить вам 1, 3 или 10 долларов в месяц соответственно.

Чтобы обновить iCloud необходимо:

открыть Параметры;

Выбрать вашего пользователя (ваше имя);

открыть iCloud;

выбрать Управлять планом и выбрать требуемый тариф.

Сгрузите большие программы

Да, мы обещали обойтись без удаления, но это и не совсем удаление программ. Вы легко найдете на вашем iPhone приложения, которыми пользуетесь раз в месяц, а возможно и реже. Нужны ли они вам постоянно на смартфоне – вопрос дискуссионный. Но если вы сгрузите эти программы (обратите внимание, что речь не идет об удалении!), то сможете быстро освободить место в хранилище.

Сгружение, в отличие от удаления, срабатывает таким образом, что удаляется только приложение, в то время как все его данные останутся на смартфоне. Да, это не слишком большая победа в борьбе за свободное место, но сгрузив несколько больших программ, вы можете быстро освободить несколько гигабайт места.

Для того чтобы сгрузить программу необходимо:

открыть Настройки;

перейти во Основные;

далее открыть Хранилище iPhone.

Именно здесь вы увидите список программ, занимающих наибольшее место в памяти. Некоторые встроенные программы, такие как Фотографии и Сообщения, нельзя сгрузить, имейте в виду это.

Если вы обнаружили большую программу (смотрите размер, указанный в поле Размер программы, а не Документы и данные), которую хотите сгрузить, коснитесь ее и нажмите синюю надпись "Сгрузить программу". Подождите немного, и приложение будет удалено в автономном режиме, а ваши документы и данные останутся сохраненными на устройстве.

Продолжайте сгружать приложения, пока не увидите, что у вас стало достаточно места. Впоследствии, когда программа снова потребуется, вы сможете ее восстановить.

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