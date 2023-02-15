Избегайте любой ценой: три ошибки при зарядке, которые вредят батарее смартфона

Зарядка смартфона может показаться простой, если не задумываться о том, что именно эта процедура определяет, как долго будет жить ваш аккумулятор. Существуют широко распространенные привычки, от которых следует избавиться. Ваш смартфон за это будет только признателен.

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Бережное отношение к батарее важно, поскольку обеспечит, что смартфон будет работать как можно дольше и будет продолжать эффективно выполнять свои функции, ведь аккумулятор является одним из важнейших компонентов вашего гаджета. Gizchina рассказывает о трех привычках, которые могут привести к тому, что батарея вашего смартфона может в будущем выйти из строя.

Зарядка в защитном кейсе

Это одна из самых распространенных ошибок. Речь идет не о тонких силиконовых чехлах, а именно о жестких, модных кейсах. Проблема с ними может заключаться в том, что кабель от зарядки может не слишком хорошо подключаться к разъему на телефоне, что может привести к поломке разъема.

Кроме того, защитные кейсы могут мешать телефону "терять" тепло, которое аккумулируется при зарядке. Это приведет к перегреву батареи и ее истощению. А это означает, что срок службы аккумулятора может существенно сократиться.

Чтобы избежать этих проблем, просто снимайте чехол, когда ставите телефон на зарядку.

Ежедневное использование быстрой зарядки

Если ваш смартфон поставляется с быстрым зарядным устройством мощностью 40 Вт или выше, будет лучше, если вы не будете использовать его на ежедневной основе. Если вы готовы рискнуть, не удивитесь, что в течение первого года использования состояние аккумулятор может значительно ухудшиться.

Для того чтобы избежать такого развития событий, вам нужно дополнительное, более медленное зарядное устройство, чтобы использовать его во время ночных зарядок.

Быстрое и более мощное зарядное устройство следует использовать только тогда, когда обновить заряд необходимо в кратчайшие сроки.

Причина в том, что зарядка с помощью более мощного устройства приведет к тому, что аккумулятор быстрее истощится и потеряет часть емкости, а как следствие – батарея будет держать меньше, чем раньше.

Разрядка до уровня ниже 5%

Еще одна привычка, которая может быть вредна для аккумулятора смартфона – разрядка батареи до уровня ниже 5% перед тем, как поставить гаджет на зарядку.

Фактически такая привычка является самой плохой для батареи, поскольку падение заряда ниже 10-15% приводит к стрессу для аккумулятора.

Регулярная разрядка смартфона ниже 5% приведет к быстрой деградации аккумулятора.

В идеале – ваша цель состоит в том, чтобы не допускать разрядки смартфона ниже 15-20%. Вы можете допускать такие проседания время от времени, но не стоит повторять это каждый день.

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