Нейрометь нарисовала животных, существование которых невозможно: впечатляющие фото

Нейросети набирают популярность поразительными темпами. Это направление уже становится глобальной тенденцией, его подхватывают компании и предприятия различных сфер.

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Недавно, например, в сети была опубликована "Энциклопедия невозможных гибридов". Нейросеть нарисовала животных, существование которых невозможно (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В целом нейросеть – это набор алгоритмов, разработанных для качественного распознавания закономерностей. Их смоделировали по типу человеческой нервной системы. Говоря простым языком, элементы программного кода формируют нейронную сетку. То есть каждый отдельный нейрон воспринимает поступающие данные, обрабатывает их и передает с помощью синапса.

Нейросети для рисования становятся все более качественными и детализированными. Пользователю вообще не нужно уметь рисовать – достаточно просто корректно сформулировать запрос.

Предлагаем ознакомиться с впечатляющими фото "Энциклопедии невозможных гибридов животных", которые предложил искусственный интеллект.

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