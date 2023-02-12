Как наблюдать за звездным небом через iPhone и Android: 20 лучших приложений

Для тех, кто любит наблюдать за звездами, нет ничего лучше, чем увидеть новую яркую звезду или распознать красивое созвездие. К счастью, с развитием технологий вам не нужна карта неба, чтобы с уверенностью указать пальцем на сияющую точку и назвать ее имя. Для смартфонов на Android и iPhone выпущено множество полезных приложений, которые помогут почувствовать себя настоящим астрономом.

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Лучшее в них то, что есть много качественных и бесплатных программ, работающих в режиме направь и узнай. Чтобы назвать звезду, на которую вы смотрите, вам нужно лишь навести на нее смартфон с запущенным приложением и прочитать название.

Такие приложения также позволяют ввести название звезды, кометы или планеты и узнать, где именно ее нужно искать на ночном небе. И здесь снова не нужно иметь какие-то особые знания, поскольку вам просто нужно будет развернуться вместе со смартфоном в ту сторону, куда будет указывать курсор в приложении.

Как найти звезду или комету

Если вы хотите узнать, где находится Большая Медведица, или вам интересно, что это за красноватая точка над головой, воспользуйтесь Star Walk 2 или Sky View. Обе программы очень просты в использовании, удобны, имеют функцию дополненной реальности и интуитивно понятный поиск.

Если вы хотите найти больше космических объектов, не переплачивая, воспользуйтесь Night Sky (доступен только для iOS). С помощью этого приложения можно найти большинство небесных объектов бесплатно. Для Android же есть Stellarium, где вы можете бесплатно найти астероиды, кометы, объекты дальнего неба, спутники и многое другое. Stellarium также доступен для iOS, но только его платная версия.

Лучшие приложения для наблюдения за звездами

Чтобы определить, какое приложение будет лучшим (или удобным для вас), нужно будет изучить несколько из них и почитать отзывы других пользователей. Как вариант, вы можете скачать несколько бесплатных приложений с самыми высокими рейтингами и лично оценить их.

Для тех, кто не хочет разбираться сам, издание Vito Technology опубликовало топ-20 приложений для наблюдения за звездами

Star Walk 2

Доступен для iOS и Android. Бесплатное приложение, содержащее внутренние покупки. Существует также платная версия приложения. Содержимое и функции те же, но отсутствует реклама.

Star Tracker

Доступен для iOS и Android. Бесплатное приложение, которое можно обновить до профессиональной версии за $2,99.

SkyView Lite

Доступен для iOS и Android. Бесплатное приложение с возможностью покупок в приложении.

Night Sky

Доступно только для iOS. Бесплатное приложение с дополнительной подпиской Night Sky Premium за $4.99/месяц.

Sky Map

Доступно только для Android. Первоначально известна как Google Sky Map, сейчас это бесплатное приложение с открытым исходным кодом.

SkySafari

Доступен для iOS за $2.99 и бесплатно для Android.

Stellarium Mobile

Stellarium Mobile Free доступен для Android бесплатно (с покупками в приложении), но есть также Stellarium Mobile PLUS, который обойдется вам в $19,99. Для пользователей iOS существует только платная версия за $9.99.

Nightshift

Бесплатное приложение, доступное только для Android. Предлагает покупки в приложении.

Sky Live

Доступно только для iOS. Бесплатное приложение с возможностью покупок.

Mobile Observatory Free

Доступно только для Android. Это полностью бесплатное приложение с поддержкой рекламы. Платное приложение без рекламы обойдется в $7.49.

Star Walk

Доступен для iOS и Android. Это бесплатное приложение является первой версией Star Walk 2 и содержит внутренние покупки.

Solar Walk 2

Бесплатная версия, доступная для Android, называется Solar Walk 2 Free; для iOS есть Solar Walk 2 Ads+.

GoSkyWatch Planetarium

Доступно только для iOS. Это платное приложение стоимостью $3,99.

Starlight

Доступно для iOS и Android. Бесплатное приложение, содержащее внутренние покупки.

Star Finder

Доступно для iOS и Android. Приложение является бесплатным и предлагает внутренние покупки.

Star Map Tracker

Доступно для iOS и Android. Бесплатное приложение с покупками в приложении.

NASA

Доступно для iOS и Android. Бесплатное приложение NASA демонстрирует коллекцию нового контента NASA.

Star Chart

Доступно для iOS иAndroid. Бесплатное приложение с возможностью покупок.

Constellation Map

Доступно для iOS иAndroid. Бесплатное приложение с возможностью покупок.

Star Rover

Доступно для iOS и Android за $1.99.

Ранее OBOZREVATEL показывал фото и видео "зеленой кометы", которая впервые за 50 тысяч лет пролетела мимо Земли на максимально близком расстоянии.

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