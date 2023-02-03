Впервые за 50 тысяч лет: появились фото и видео ''зеленой кометы'', пролетевшей мимо Земли на максимально близком расстоянии

Ярко-зеленая комета, недавно открытая астрономами, 2 января пролетела мимо Земли, максимально приблизившись к нашей планете. По словам ученых, ее путешествие к Земле длилось примерно 50 тысяч лет.

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Как сообщает издание Terra, комета, получившая название C/2022 E3 (ZTF) в момент наибольшего сближения с Землей подошла к ней на 41 миллион километров. Видеть ее могли в северном полушарии нашей планеты. Предлагаем вам несколько лучших фото и видео "зеленой кометы" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По мере приближения к Земле C/2022 E3 становилась все ярче, поэтому фотографы по всему миру фиксировали изумительные изображения так называемой "зеленой кометы", как ее стали называть.

Когда комета была обнаружена в марте прошлого года, она путешествовала по Солнечной системе и находилась примерно в 642 миллионах километров от Солнца. Тогда ее было еще тяжело наблюдать, поэтому не было понятно, что это за объект. Но вскоре ученые обнаружили "хвост", который показал, что это действительно комета.

Как сообщал OBOZREVATEL, хвост "зеленой кометы" раскололся на 2 части, ученые назвали это событием разъединения.

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