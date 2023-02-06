Как поделиться забытым паролем для Wi-Fi с Android и iPhone

Иногда у вас может возникнуть необходимость поделиться паролем от своего домашнего Wi-Fi, но вы переживаете, что его потом придется менять. Возможно, вы не доверяете гостям или используете один пароль для всего – причин может быть много. Вы будете рады узнать, что можете открыть доступ к сети любому, не раскрывая самого пароля. И для этого не нужно будет тайно вводить его на чужом телефоне.

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Издание NextPit рассказывает о хитрых методах распространения пароля Wi-Fi, которые сработают даже тогда, когда вы сами не помните, с каким паролем ваш смартфон автоматически подключается к сети.

Создайте QR-код с паролем

В некоторых смартфонах Android, начиная с десятой версии ОС, стало очень легко считать пароль Wi-Fi или поделиться им с помощью QR-кода. Такая фишка работает как минимум в смартфонах Pixel от Google, Samsung и Xiaomi.

Вот что нужно сделать для этого:

откройте настройки Wi-Fi телефона;

выберите подключенную сеть Wi-Fi (или нажмите на иконку с шестерней);

нажмите Share или QR-код и подтвердите свою личность с помощью пароля или отпечатка пальца.

После этого у вас сгенерируется QR-код, который можно отсканировать с помощью другого телефона. После сканирования QR-кода телефон автоматически подключится к Wi-Fi.

Некоторые модели Android-смартфонов также могут показать и сам пароль, если вы не против того, чтобы его знали другие.

Сторонние программы для вскрытия пароля Wi-Fi

В Google Play Store есть большое количество программ, которые обещают, что считают для вас пароль сети Wi-Fi в кратчайшие сроки. Но большинство из них ничего подобного сделать не могут и созданы исключительно для спама и атак хакеров.

Лучше даже не пытаться узнать пароль Wi-Fi с помощью них.

Показать пароль Wi-Fi через приложение (требуются root-права)

Если вы любите риск и готовы "хакнуть" ваш Android, получив root-права, у вас появится возможность увидеть сохраненный на телефоне пароль Wi-Fi.

Для этого потребуется установить приложение WiFi Passwords или WiFi Key Recovery.

Однако не стоит забывать, что получение root-прав на смартфоне может оставить вас без гарантийного обслуживания от производителя.

Общий доступ к паролям Wi-Fi на iPhone и iPad

Устройства с одинаковым Apple ID

В iOS нет возможности отобразить пароль Wi-Fi без дополнительного устройства или джейлбрейка. Однако вам повезло, если вы используете iMac или MacBook, поскольку iOS сохраняет ключи безопасности известных сетей в приложении Связка ключей, где их можно легко просмотреть.

Поскольку пароли Wi-Fi на iPhone хранятся в Apple ID, они автоматически доступны на всех других устройствах Apple. Так что просто выберите на iPad беспроводную сеть, настроенную на устройстве с тем же идентификатором Apple ID.

Устройства с разными Apple ID

Если к вашему Wi-Fi хочется подключиться друг, а вы не помните ключ безопасности, вам не нужно будет искать его или пытаться вспомнить.

Все, что нужно сделать – друг должен попытаться подключиться к вашей сети, не зная пароля. Если вы находитесь в зоне действия Bluetooth или Wi-Fi, на телефоне появится уведомление о попытке подключения с предложением поделиться паролем. Так что вам просто необходимо будет нажать Поделиться.

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