Как усилить сигнал Wi-Fi: действенные способы

Проблемы с беспроводным доступом в интернет невероятно раздражают. В современном доме от работы роутера зависит целая куча гаджетов – кроме ноутбука, планшета и смартфона, к его сигналу подключаются также смарт-телевизоры, камеры слежения, элементы управления умным домом и т.д. Поэтому если роутер перестает справляться с раздачей сигнала, это может стать проблемой. А значит, нужно знать, как усилить сигнал Wi-Fi своими руками.

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OBOZREVATEL собрал несколько советов на этот счет. Прежде всего, напомните себе, какая именно модель роутера стоит у вас и где он расположен. Дальше шаги могут быть следующие.

Сменить местоположение роутера

Устройство, раздающее сигнал Wi-Fi, имеет ограниченный радиус действия – эта характеристика должна быть указана в его описании. Поэтому если он расположен слишком далеко от гаджета, который вы хотите к нему подключить, это может влиять на качество сигнала. Именно поэтому эксперты советуют размещать роутер в небольших квартирах ближе к центру, чтобы обеспечить равномерное покрытие, а в больших устанавливать несколько точек Wi-Fi.

Устранить помехи на пути сигнала

Толстые бетонные стены или мебель могут ослаблять сигнал от роутера. Поэтому не стоит ставить его в глубокую нишу или куда-нибудь далеко в шкаф. Хорошим выбором для тех, кому важен мощный сигнал от устройства, является отдельная открытая полка, где роутер никто не будет трогать и ничто не будет препятствовать его работе.

Проверить настройки маршрутизатора

Может быть так, что ваш роутер не очень удачно настроен – имеет неподходящую ширину канала или мощность сигнала. Поэтому поищите инструкцию по настройке вашей модели и посмотрите, что и как вы можете исправить, чтобы улучшить работу устройства.

Заменить роутер на современную двухдиапазонную модель

На качество работы точки доступа могут влиять помехи на используемой ей частоте. Так более старые модели роутеров работают по технологии Wi-Fi 5 и ниже, именно на ее частотах эти помехи возникают часто и бывают достаточно сильными. При этом современные роутеры способны работать в двух диапазонах – 2,4 ГГц и 5 ГГц. То есть, они совместимы с современными гаджетами, получающими сигнал на частоте 5 ГГц, и с более старыми моделями, которым подходит вариант с 2,4 ГГц. Поэтому, если вы пользуетесь старым роутером, возможно, вам пора его заменить, ведь он плохо совмещается с новыми приборами в вашем доме.

Заменить роутер на более мощный

Поскольку роутер имеет ограниченную зону покрытия, для больших помещений следует выбирать более мощные модели. Выбирайте варианты, которые имеют более двух антенн – они раздают сигнал лучше. Если же вы владелец большого дома, возможно вам понадобится вообще несколько роутеров, объединенных в сеть. Но об этом позже.

Воспользоваться усилителем Wi-Fi-сигнала

Это небольшое устройство не заменит полноценный второй роутер, но может улучшить работу существующей точки доступа. Усилитель следует размещать рядом с существующим правильно установленным маршрутизатором, ведь ему тоже нужен сильный сигнал. Расставить такие устройства вокруг роутера на расстоянии, чтобы расширить зону покрытия, не удастся.

Установить MESH-роутеры для большой площади

Это те самые роутеры, которые способны объединяться, работать как сеть и могут покрывать значительную площадь. Технология MESH позволяет бесшовно переключаться между точками доступа.Так, вы сможете пройти из одного конца дома в другой, листая страницы на смартфоне, и даже не заметить момента, когда гаджет поймал новый сигнал Wi-Fi.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как можно подключить роутер к повербанку, чтобы он работал даже при отключении света.

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