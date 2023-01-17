К Земле приближается стометровый астероид: в NASA предупредили о потенциальной опасности

К Земле приближается стометровый астероид Asteroid 2023 AQ, который несет потенциальную угрозу для нашей планеты. Предполагается, что траектория его движения пройдет всего лишь в 4,1 млн км от Земли.

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Об этом сообщило издание Тech.hindustantimes. Скорость астероида достигает невероятной цифры – 89 857 км/ч.

Исследователи NASA заявили, что данное космическое тело имеет немалый для астероида диаметр – 100 метров, что делает его потенциально опасным для нашей планеты.

Эксперты сообщили, что астероид должен пролететь мимо Земли сегодня, 17 января вечером. При этом расстояние между космическим телами составит всего 4,1 млн км.

Важно отметить, что по данным NASA, уменьшение расстояния между объектами в космическом пространстве менее чем до 8 млн км считается потенциально опасным.

Кроме того, угрожающей является и скорость астероида. Ни одно тело таких размеров не пролетало мимо Земли с такой скоростью – почти 90 тысяч км/ч.

Как писал OBOZREVATEL, недавно NASA провело тестовое столкновение космического зонда с астероидом и успешно сбило с орбиты объект Диморфос. Это испытание показало, что такая тактика защиты Земли может оказаться эффективной.

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