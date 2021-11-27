Из Telegram удалили пошлое эмоджи с баклажаном после требования Apple

Скандальные анимации в виде баклажана, который разбрасывает семена, и персика со шлепком, удалили из мессенджера Telegram. Вероятнее всего, это произошло по требованию компании Apple, которая пригрозила отключить приложение на своих устройствах.

Об этом сообщил Павел Дуров, сооснователь Telegram, в субботу, 26 ноября. Он опубликовал на своем канале опрос о происшедшем. Дуров поинтересовался у пользователей сети, как стоит поступить в этой случае: удалить эмодзи или допустить блокирование мессенджера на устройствах Apple.

К слову, вариант об удалении баклажана выбрало меньшинство проголосовавших – 37%. Большая часть предпочла отказ от Telegram на устройствах Apple. Это 63%.

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Не смотря на результаты опроса, проведенного Дуровым, анимация баклажана больше не работает iOS, Android и ПК-клиентах. Отключена также анимация персика. Ранее при отправке фрукт сопровождался шлепком ладонью.

Отметим, анимации появились в мессенджере несколько недель назад. Для того, чтобы они заработали, необходимо было отправить соответствующие эмодзи в чат и нажать на них. При нажатии на баклажан, он увеличивался и из него выплескивалась светлая жидкость. Многие пользователи Telegram отметили, что фонтанирующий белой жидкостью овощ вызвал у них ассоциации с эякуляцией.

Как сообщал OBOZREVATEL, самый масштабный в истории сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram, а также WhatsApp, который длился более семи часов, добавил мессенджеру Telegram рекордное количество новых пользователей. К нему присоединились более 70 миллионов человек, рассказал основатель платформы Павел Дуров