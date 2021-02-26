Браузер Google Chrome получил полезное обновление от Android

Декстопная версия браузера Google Chrome получила функцию Live Caption ("Живые субтитры"), которая должна решить проблему с качеством или восприятием звука при запуске мультимедиа.

Ранее данная функция была доступна только для пользователей Google Chrome на платформе Android, передает Android Police.

Поясним, что Live Caption моментально преобразовывает звуковую дорожку практически из любого источника в субтитры. Такая функция будет полезна для пользователей с проблемой слуха или при просмотре видео без наушников.

Проверить эту функцию можно на стабильной версии Chrome 88. Для появления соответствующего выключателя его нужно активировать с помощью команды chrome://flags/#enable-accessibility-live-caption в адресной строке браузера. После перезапуска в правом верхнем углу окна Chrome появится иконка Live Caption.

Отметим, что Live Caption может не некорректно работать на YouTube. Сейчас Google ведет работу, чтобы устранить неполадки с браузером в будущем.

Live Caption работает в версиях браузера для Windows, macOS и Chrome OS.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты назвали опасные расширения для популярных браузеров.

Также в Microsoft сообщили о хакерской вредоносной программе, которая нейтрализует встроенную защиту в четырех браузерах.