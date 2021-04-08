Facebook, Instagram и WhatsApp перестали работать в Украине и других странах

Юрий Сергиенко Технологии 00:36, 9.04.2021 Обновлено: 00:45, 9.04.2021

Социальные сети Facebook и Instagram на десктопе перестали работать, а мобильные версии не обновляются.

То же произошло и с мессенджером WhatsApp. В частности, все соцсети стали недоступны около 00:30 в Украине, но жалобы стали поступать и из других стран.

Facebook перестал работать.
Instagram не работает.
WhatsApp перестал работать.

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