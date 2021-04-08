У Facebook, Instagram і WhatsApp стався великий збій в Україні та інших країнах

Юрій Сергієнко Технології 00:36, 9.04.2021 Оновлено: 00:59, 9.04.2021

У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp вночі 9 квітня стався масштабний збій в Україні та низці інших країн.

Соцмережі і месенджер були недоступні починаючи з 00:30 (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Через близько 20 хвилин робота сервісів було відновлено.

Facebook не працював
Сайт Instagram не працював
Сбій у роботі WhatsApp

На збої скаржилися користувачі, зокрема, в США, Південній Америці, а також арабських і азіатських країнах.

Реакція соцмереж на збої.
Реакція соцмереж на збої.
Реакція соцмереж на збої.
Реакція соцмереж на збої.

Оновлюється ...

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