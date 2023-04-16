Европарламент планирует жестко урегулировать использование искусственного интеллекта – FT

В Европейском парламенте готовят ряд предложений, который будут направлены на жесткое урегулирование использования искусственного интеллекта. Все инициативы, которые будут поддержаны депутатами Европарламента в будущем могут стать частью европейского Закона об искусственном интеллекте.

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Среди прочего планируется ограничить использование разработчиками авторских прав, а также неправомерного использования ИИ. Об этом сообщает Financial Time.

В Европарламенте хотят, чтобы разработчики ИИ предоставляли в открытый доступ информацию о том, используют ли чат-боты материалы, защищенные авторским правом. Как известно, защита интеллектуальной собственности в ЕС строго контролируется, поэтому не исключено, что предложенные инициативы в будущем станут часть Закона об искусственном интеллекте.

Кроме того, в Европарламенте требуют, чтобы разработчики искусственного интеллекта, в частности ChatGPT от OpenAI, не скрывали информацию о том, что их продукты используют материалы, защищенные авторским правом, для обучения ИИ. Депутаты объяснили, что такая норма нужна для того, чтобы правообладатели имели возможность требовать оплату от разработчиков ИИ.

Более того, планируется ввести ответственность за неправомерное использование искусственного интеллекта конечными потребителями. Однако в Европарламенте уточнили, что такая ответственность должна возлагаться на разработчиков ИИ.

Также предлагается ввести запрет на использоваться ИИ для распознавания лиц в общественных местах. Однако в Евросоюзе уверены, что под давлением правоохранительных органов отдельные страны не введут полный запрет на использование ИИ в биометрии. Кроме того, в Европарламенте также могут ввести запрет на использование искусственного интеллекта для прогнозирования работы правоохранительный органов и создания алгоритмов преступлений.

Окончательный Закон об искусственном интеллекте в Европейском Союзе планируют принять до конца 2024 года.

Напомним, американский стартап Clearview AI, занимающийся разработкой технологии искусственного интеллекта, планирует внедрить подобные инновации в украинскую таможню и банковскую сферу. Кроме того, в Украине может открыться офис компании с местными айтишниками.

Ранее сообщалось, что в мире точатся дискуссии насчет пользы или вреда от искусственного интеллекта. OBOZREVATEL разбирался, что такое ИИ, кто за ним стоит и какие у него перспективы.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа исследователей во главе с Илоном Маском призвала остановить эксперименты с искусственным интеллектом, поскольку это может оказаться опасным.

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