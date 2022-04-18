Дуров сообщил об обновлении в Telegram, которое поможет освещать войну в Украине

Telegram будет помогать в освещении полномасштабной войны России против Украины. В мессенджере появится функция перевода новостей с украинского языка, чтобы как можно больше людей знали правду.

О соответствующем обновлении сообщил владелец Telegram Павел Дуров. Чтобы включить кнопку "перевести", нужно зайти в настройки и выбрать функцию "языки".

По словам рожденного в РФ предпринимателя, его мессенджер стал важным источником информации из Украины. Поэтому появление нового инструмента должно способствовать тому, чтобы все больше людей во всем мире могли узнать о том, что происходит в нашей стране.

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"Чтобы облегчить работу журналистам по всему миру, все сообщения общедоступных каналов на украинском языке теперь всегда предлагают кнопку перевода по умолчанию", – отметил Дуров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Павел Дуров заверил, что Telegram безопасен для украинцев. Он заявил, что мессенджер не передает данные российским спецслужбам.