Дуров заверил, что Telegram безопасен для украинцев: я не предал пользователей ВКонтакте из Украины и в 2013 году

Российский программист Павел Дуров заверил, что платформа Telegram не передает данные российским спецслужбам. Создатель мессенджера опроверг слухи о том, что он обнародует переписки пользователей из Украины для ФСБ.

Дуров опубликовал соответсвующее сообщение на своем канале в Telegram. Он вспомнил, что в 2013 году Федеральная служба безопасности РФ требовала личные данные украинских пользователей ВКонтакте. Программист отказался, поэтому его уволили с должности генерального директора российской соцсети.

"ВКонтакте была крупнейшей социальной сетью в России и Украине. ФСБ требовало предоставить частные данные украинцев, которые протестовали против пророссийского президента. Я отказался выполнять требования, потому что это означало бы предать украинский народ. После этого меня уволили из компании и я был вынужден уехать из России. Сейчас я также отстаиваю интересы и право на конфиденциальность наших пользователей в Telegram", – говорится в сообщении Павла Дурова.

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Программист вспомнил, что в 2014 году потерял работу и свой дом, но не изменил людям, которые ему доверились. С тех пор прошло 9 лет, сейчас Дуров живет за границей и с Россией его ничего не связывает.

Дуров вспомнил, что его мама украинка и сейчас родственники по-прежнему живут в Украине. Поэтому трагический конфликт между Россией и Украиной затронул лично его семью и компанию Telegram.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Telegram не будет отключать свои каналы во время войны. Павел Дуров призвал украинцев "фильтровать" новости, проверять их на официальных источниках и не доверять всем каналам.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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