Для пользователей Apple запустят проездной с данными о COVID-19

Международная организация авиаперевозок IATA сообщила, что в середине апреля на платформе Apple будет запущен цифровой проездной для проверки результатов тестов на COVID-19 и сертификатов на вакцины.

Цифровой проездной, который в настоящее время находится на стадии тестирования, планировалось запустить к концу марта, пишет Reuters.

Проездной будет иметь такие функции:

поможет пассажирам находить информацию о поездках, тестирование и требования к вакцинам в конкретной стране;

позволит пассажирам находить лаборатории возле места их отправления и/или прибытия, которые могут проводить тесты на COVID-19 в соответствии с типом теста, необходимого для их путешествия;

позволит лабораториям отправлять пассажирам результаты тестов или сертификаты о прививках в приложение;

позволит пассажирам создать свой цифровой проездной проверить, соответствуют ли их тест и вакцинация нормам.

Региональный вице-президент IATA по Африке и Ближнему Востоку Камил Алавади сказал, что ожидается, что он будет запущен на платформе Apple примерно 15 апреля, а затем и на платформе Android.

"Но приложение станет успешным только в том случае, если его примут авиакомпании, разные страны и аэропорты", – сказал Алавади.

Британская авиакомпания Virgin Atlantic заявила, что опробует приложение IATA на своем маршруте из Лондона в Барбадос с 16 апреля. Барбадос заявил, что примет проездной на своей границе, и это одна из первых стран, которая принимает цифровой проездной вместо бумажного. В IATA отметили, что их проездной поможет ускорить регистрацию.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Польша с 30 марта изменила правила въезда в страну в связи с распространением коронавируса. Особенно строгими условиями пересечения границы стали для людей, которые въезжают в Польшу из стран не Шенгенской зоны, в том числе из Украины.