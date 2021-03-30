Польша ужесточила правила въезда: что изменилось для украинцев

Польша с 30 марта изменила правила въезда в страну в связи с распространением коронавируса. Особенно строгими условиями пересечения границы стали для людей, которые въезжают в Польшу из стран не Шенгенской зоны, в том числе из Украины.

От обязательного 10-дневного карантина теперь не освобождает наличие негативного теста на COVID-19, сделанного на территории страны, откуда въезжает человек. Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в Польше.

То есть, чтобы приехать в Польшу из Украины и не сидеть на самоизоляции, необходимо получить негативный ПЦР или антиген-тест на коронавирус в Польше.

Спикер польського правительства Петр Мюллер отметил, что сохраняются исключения, позволявшие водителям дальнобойщикам или лицам, которые учатся в Польше, избежать отбывания карантина по приезду из-за границы. Однако он не уточнил, эти исключения и в дальнейшем будут касаться всех приезжих, или только тех, кто прибывает в Польшу из стран Шенгенской зоны.

должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы;

вид теста – ПЦР или антиген -тест;

это касается лиц, которые путешествуют пешком, индивидуальным или пассажирским транспортом ;

при отсутствии отрицательного результата теста на коронавирус, люди будут направляться на карантин ;

освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста на коронавирус на территории Польши.

Отметим, что в Шенгенскую зону входят 26 государств: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

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