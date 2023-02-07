Действительно ли нужно закрывать фоновые программы на iPhone и iPad

Существует расхожее мнение, что свернутые на iPhone или iPad приложения необходимо закрывать полностью, чтобы повысить производительность и сэкономить заряд аккумулятора. Но на самом деле это не имеет ничего общего с реальностью.

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OBOZREVATEL рассказывает, что об этом мифе пишут на официальном форуме Apple.

В чем суть мифа

Согласно распространенной теории, iPhone или iPad оставляет недавно свернутые приложения работать в фоновом режиме. Якобы для того чтобы ускорить работу гаджета, нужно закрыть эти программы полностью.

Для этого нужно на разблокированном экране провести снизу вверх, вызвав последние приложения и закрыть их.

Считается, что приложения в фоновом режиме следует закрывать, поскольку они влияют на производительность и истощают заряд аккумулятора.

Фоновые приложения: закрывать или нет

Краткий ответ очень прост – закрывать приложения нет смысла, поскольку это никак не улучшит производительность и не повлияет на потребление заряда батареи.

Если же подробнее объяснять, то стоит отметить, что свернутые приложения не работают в фоновом режиме, а находятся там в "подвешенном состоянии". Это означает, что даже если у вас свернуто 100 приложений, они никак не мешают вашему гаджету работать и не будут влиять на заряд батареи.

Убедиться в этом можно, если открыть Параметры и перейти в Аккумулятор. Там вы увидите список программ с указанием процентного значения потребления заряда аккумулятора за последние 24 часа.

На этой же странице можно нажать показать активность и увидеть, сколько времени та или иная программа работала открытой, и сколько – в фоновом режиме. Именно исходя из этих данных вы можете принять решение о том, стоит ли полностью закрыть программу.

Интересно, что мнение о том, что полное закрытие программ сделает телефон быстрее, также ошибочно. Дело в том, что когда программа перезапускается из "подвешенного" состояния, она потребляет гораздо меньше ресурсов, чем когда происходит ее полный перезапуск.

Закрытие таких приложений также никак не влияет на оперативную память, поскольку в ней находятся лишь несколько последних свернутых приложений, в то время как все остальные "подвешены", а информация о них хранится в системном файле в основной памяти.

Приложения вообще не стоит закрывать полностью?

На самом деле существует только один случай, когда приложение следует закрыть полностью. Если вы понимаете, что оно явно работает не так, как должен работать – смело закрывайте его.

Таким образом, закрыв приложение и запустив его снова, вы должны избавиться от вероятной ошибки в его работе.

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