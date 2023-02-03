Как сделать резервную копию фото на iPhone без подписки на iCloud

Появление качественных и современных камер в iPhone превратило значительное количество пользователей в фотоманьяков, на гаджетах которых хранятся десятки гигабайтов фотографий. Со временем снимков становится столько, что пользователь просто не может хранить их на смартфоне, поскольку память его не бесконечна.

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В этот момент появляется вопрос о том, как сохранить все фото со смартфона, но и освободить место на гаджете. Казалось бы, есть простой выход – подписка на iCloud или другой облачный сервис, который обеспечит скачивание и хранение фотографий. Но за подписку нужно платить, а ее бесплатная версия предоставляет всего 50 ГБ хранилища.

OBOZREVATEL рассказывает о самом простом способе, как сохранить фото со смартфона, если нет подписки на iCloud. Все что вам нужно – компьютер или ноутбук на Windows или macOS и кабель.

Как вручную перенести фото с iPhone на macOS

Поскольку продукты Apple созданы идеально работать вместе, опрокидывание фото на macOS чрезвычайно просто.

Для этого нужно с помощью кабеля подключить смартфон к свободному порту USB на компьютере Mac. Когда устройства распознают друг друга, нажмите кнопку Доверять и введите пароль телефона. Это нужно для того, чтобы подтвердить, что вы подключаете смартфон к доверяемому компьютеру.

Далее на Mac необходимо открыть приложение Фото. В нем вы увидите, что iPhone появился на панели навигации в левой части экрана. Выберите его и выберите фотографии и видео, которые необходимо перебросить на Mac.

В открывшемся меню Альбом в верхней части экрана нужно выбрать путь, куда будут импортированы фото и видео. После выбора нажмите Импорт избранного или Импортировать все в зависимости от того, что вам нужно сделать.

После этого выбранные файлы будут перемещены с телефона на Mac.

Если вы не используете iCloud Фото на своем iPhone, вам нужно открыть Finder и выбрать подключенный iPhone.

Далее перейдите на вкладку Фотографии и перетащите нужные изображения и видео на Mac.

Также на macOS можно запустить утилиту Захват изображений, чтобы сбросить фото.

Как вручную перенести фото с iPhone в Windows

Здесь процесс будет несколько сложнее. Как и в предыдущем случае – подключите смартфон к ПК или ноутбуку с помощью кабеля. Когда на экране смартфона появится запрос на разрешение доступа к фото и видео на iOS – выберите Разрешить.

После этого все может начать работать сразу или Windows попросит перезагрузить компьютер, чтобы завершить настройки доступа к iPhone.

Если на телефоне включено iCloud Фото, вам нужно будет установить на компьютер iCloud для Windows и залогиниться в него через свой Apple ID.

Далее необходимо запустить программу Фото в Windows и нажать значок шестерни, который находится справа вверху. Там необходимо выбрать Показать фотографии с iCloud.

После того, как они появятся в разделе Фотографии, вы сможете скопировать их в любое другое место на системе.

Если же вы не используете iCloud Фото, то вы можете сразу после подключения iPhone к компьютеру открыть приложение Фотографии для Windows. В нем необходимо выбрать Импортировать и выбрать свой iPhone.

Далее вы можете выбрать нужные вам фото и видео и нажав Добавить, перенести их на компьютер, выбрав нужное место на жестком диске.

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