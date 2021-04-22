Британское издание Daily Mail подало в суд на Google из-за "манипулирования" трафиком

Против американской компании Google подала иск компания Associated Newspapers – владелец популярного британского издания Daily Mail – по обвинению в манипулировании результатами поиска.

Заявляется, что Google имеет слишком большой контроль над онлайн-рекламой и понижает ссылки на публикации указанного издания. Поисковик якобы "наказывает" издателей в своих рейтингах, если они не продают достаточно места для рекламы на его рынке, передает ВВС.

Видимость Daily Mail в поиске в последние годы упала. Как заявил почетный редактор издания Питер Рай, это может быть связано с использованием технологий, которые позволяют перенаправлять рекламный трафик из рекламной сети Google на другие площадки, цены на которых ниже.

Редактор назвал действия поисковой системы "антиконкурентными". "Мы думаем, что пришло время призвать компанию к ответу", – добавил Рай.

Представители IT-гиганта в свою очередь уверяют, что обвинения "необоснованные".

"Использование наших ad tech инструментов не влияет на рейтинг сайта издателя в поиске Google. В более общем плане мы конкурируем в переполненном и конкурентном пространстве рекламных технологий, где издатели имеют и используют несколько вариантов.

Daily Mail разрешает десяткам компаний продавать ее рекламное пространство и управлять им, включая Amazon, Verizon и другие. Мы будем защищать себя от этих безосновательных претензий", – сказано в заявлении Google.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: