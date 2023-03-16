Siri – искусственный интеллект, система вопросов и ответов, доступная пользователям iOS. Более 10 лет прошло с тех пор, как на гаджетах Apple появилась эта уникальная помощница.

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С Siri можно общаться в формате вопросов и ответов. Система может давать советы и рекомендации. Однако не все знают, что беседа с Siri может закончиться слезами или даже хуже. OBOZREVATEL подобрал фразы, которые нельзя говорить Siri.

Таинственная Кортана

Не спрашивайте у Siri: "кто такая Кортана?". Искусственный интеллект может очень обидеться. Кортаной называют голосовую помощницу Майкрософт.

Вопрос о преступлениях

Не делайте Siri соучастницей преступления. Недавно в США произошла показательная ситуация. Мужчину подозревали в убийстве. Полиция решила проверить историю запросов в Siri – и да, конечно же, преступник спрашивал искусственный интеллект, где лучше спрятать тело.

Таким образом, Siri помогла следствию не только обнаружить преступника, но и найти жертву.

На ноль делить нельзя

Спросив у Siri, сколько будет нуль разделить на нуль, вы получите ответ, который будет казаться вам бредом.

"Представьте, что у вас ноль печенок и вы делите их равномерно среди нуля друзей. Сколько печенек получит каждый человек? Видите? Это глупо. И Корж грустит, потому что нет печени. И вы скучаете, потому что у вас нет друзей".

Личная жизнь

Siri странно отреагирует, если вы спросите, есть ли у нее бойфренд. Она спросит "зачем" и укажет, что "мы можем есть вместе мороженое, слушать музыку и путешествовать по всей галактике только для того, чтобы в результате была хлопнувшая дверь, горе и одиночество? Конечно, где я могу записаться?" .

Да, мягко говоря, странный ответ, но что поделаешь.

Сто восемь

Без необходимости не говорите Siri число "сто восемь". Этот код приведет к вызову спасательной службы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о пяти функциях Siri для iPhone, которые вас удивят.

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